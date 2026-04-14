Assegno unico di aprile 2026 | quando arrivano i soldi con gli importi ridotti

Ad aprile 2026, l'assegno unico e universale verrà erogato per la prima volta dall'inizio dell'anno con importi leggermente inferiori rispetto ai mesi precedenti. La riduzione si verifica per la prima volta da gennaio, quando sono stati distribuiti i pagamenti mensili. La data precisa di pagamento e gli importi esatti saranno comunicati dall'ente responsabile nei prossimi giorni.

Per la prima volta dall'inizio del 2026, ad aprile l'assegno unico e universale verrà corrisposto con importi un po' più bassi rispetto ai mesi scorsi. Il motivo è semplice: il contributo riconosciuto per i nuclei con figli a carico ha già "assorbito" le novità introdotte per l'anno in corso.🔗 Leggi su Messinatoday.it Assegno unico di aprile: quando arrivano i soldi, con gli importi ridottiPer la prima volta dall'inizio del 2026, ad aprile l'assegno unico e universale verrà corrisposto con importi un po' più bassi rispetto ai mesi... Assegno Unico Gennaio 2026: Quando Pagano Anticipo, Date e Nuovi Importi Argomenti più discussi: Assegno Unico aprile 2026, calendario pagamenti: date e cosa sapere; Assegno unico aprile 2026, quando arrivano i pagamenti? Tutte gli importi e le date da sapere; Assegno unico di aprile: quando arrivano i soldi, con gli importi ridotti; Assegno unico, quando arriva ad aprile 2026: tutte le date e chi lo riceve prima. Un cittadino con permesso di soggiorno per attesa di occupazione ha diritto all’Assegno Unico Universale: riattivazione della prestazione e riesame delle domande. - facebook.com facebook