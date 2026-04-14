Ascolti TV 13 aprile 2026 | Canale5 domina con I Cesaroni Affari Tuoi rincorre ma vince la Ruota

Nella sera del 13 aprile 2026, Canale5 ha ottenuto il miglior risultato con una quota di ascolti superiore al 22%, grazie alla programmazione dei Cesaroni. L’access prime time ha registrato buoni numeri per la stessa rete. Rai1 ha mantenuto una presenza significativa, mentre La7 ha raggiunto quasi il 10% di share con la trasmissione di Gruber. Affari Tuoi si è posizionata dietro, ma la Ruota ha comunque conquistato la vittoria.

Serata vinta da Canale5 con oltre il 22% di share, bene anche l’access prime time. Rai1 si difende, mentre La7 vola con Gruber sfiorando il 10%. La sfida degli ascolti TV di lunedì 13 aprile 2026 premia nettamente Canale5, che conquista la prima serata grazie al ritorno de I Cesaroni, capace di incollare davanti allo schermo 3.486.000 spettatori con il 22.6% di share. Rai1 risponde con La Buona Stella, che si ferma a 2.768.000 spettatori e il 16.2%, mantenendo comunque una solida seconda posizione. Più distaccati gli altri canali: Rai3 con Lo Stato delle Cose ottiene 1.205.000 spettatori (8%), mentre Italia1 con il film The Transporter Legacy raggiunge 913.🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Ascolti TV 13 aprile 2026: Canale5 domina con I Cesaroni, Affari Tuoi rincorre ma vince la Ruota Leggi anche: Ascolti tv 13 aprile 2026: La buona stella, I Cesaroni 7, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna| Dati Auditel Ascolti tv ieri 13 aprile 2026, da 'I Cesaroni - Il ritorno' in prima serata alla sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, lunedì 13 aprile 2026, hanno per protagonista la fiction I Cesaroni in onda in prima serata su Canale 5.