Art & science Atomi di immaginazione Giovani talenti creano la scienza

A Pisa si tiene la quinta edizione del progetto nazionale ‘Art&Science Across Italy’, con una mostra dedicata all’interazione tra arte e scienza. L’esposizione, ospitata dal 15 al 25 aprile al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, presenta lavori di giovani talenti che combinano creatività e conoscenza scientifica. La manifestazione prosegue il ciclo di eventi rivolti alle scuole, portando in evidenza progetti innovativi e sperimentazioni artistiche legate al mondo scientifico.