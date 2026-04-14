Art & science Atomi di immaginazione Giovani talenti creano la scienza
A Pisa si tiene la quinta edizione del progetto nazionale ‘Art&Science Across Italy’, con una mostra dedicata all’interazione tra arte e scienza. L’esposizione, ospitata dal 15 al 25 aprile al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, presenta lavori di giovani talenti che combinano creatività e conoscenza scientifica. La manifestazione prosegue il ciclo di eventi rivolti alle scuole, portando in evidenza progetti innovativi e sperimentazioni artistiche legate al mondo scientifico.
Prosegue a Pisa il ciclo di mostre della V edizione del progetto nazionale per le scuole ‘Art&Science Across Italy’, con una nuova tappa del 2026 ospitata al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi dall’15 al 25 aprile.Martedì 15 aprile 2026, presso il Museo della Grafica, apre la mostra “Atomi.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Unife, inaugura la mostra 'Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza'Ha inaugurato mercoledì 18 a Palazzo Turchi di Bagno la mostra ‘Atomi di immaginazione.
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