Arriva il maltempo | emessa un' allerta meteo in Abruzzo

Un'allerta meteo gialla è stata emessa dalla Protezione civile per diverse regioni italiane, tra cui l'Abruzzo, in vista di temporali previsti per martedì 14 aprile. La regione si trova tra le aree interessate dal peggioramento, con condizioni di maltempo che si intensificheranno nel corso della giornata. L'allerta riguarda varie zone e si aggiunge alle previsioni di temporali che interesseranno anche altre parti del Paese.

Nuova allerta meteo in Abruzzo e temporali in arrivo su tutta la regione.Per la giornata di martedì 14 aprile la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di dieci regioni: Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. In.🔗 Leggi su Chietitoday.it

È arrivata la tempesta Erminio. Allerta rossa in Abruzzo e Molise

Maltempo in Abruzzo e nel Pescarese, emessa una nuova allerta meteoL'ondata di maltempo annunciata nei giorni scorsi è arrivata in Abruzzo e a Pescara nel pomeriggio di giovedì 26 marzo.

Temporali e vento forte in Abruzzo, emessa un'allerta meteoUn avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal dipartimento della protezione civile nazionale.