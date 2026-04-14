Arezzo imperiale | cosa rivela il cedimento della colonna

Recentemente, una colonna si è sgretolata nell’area di Arezzo, portando alla luce tracce di un passato nascosto. Sotto il punto interessato sono state individuate le antiche strutture sportive risalenti all’epoca romana imperiale. La scoperta ha portato a un intervento di scavo e analisi da parte delle autorità archeologiche, che ora studiano i reperti emersi e le caratteristiche di quell’area storica.

Il recente cedimento della colonna riporta alla luce un passato sorprendente: sotto l’area interessata si celano infatti le antiche strutture sportive dell’Arezzo di epoca romana imperiale. Nella zona che si estende dall’anfiteatro fino a via Guido Monaco, in direzione della stazione, erano presenti vasche utilizzate per gli allenamenti delle naumachie. Queste si collocavano tra il ristorante Cecco e il palazzo Montaini. Nello stesso comparto sorgevano anche due templi dedicati alle dee Minerva e Diana, figure centrali nella tradizione leggendaria di Aretium. Diana, identificata con Artemide, dea della caccia, dei boschi e degli animali selvatici, oltre che protettrice delle donne, viene considerata dalla tradizione la fondatrice della città.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo imperiale: cosa rivela il cedimento della colonna Arezzo, la "Doppia Memoria" di Vera Vigevani Jarach rivive al liceo ColonnaArezzo, 26 gennaio 2026 – Non è solo un esercizio di memoria, ma un atto di cittadinanza attiva. Arezzo, oh ma che succede: colonna traballa e via tutti fori dal palazzo di Zara!Arezzo, mercoledì 8 aprile – Oh ragazzi, un pomeriggio bello movimentato in piazza San Jacopo, altro che chiacchiere! Verso le tre meno un quarto s’è... Men's Power DANDYdays - Maestri d'eleganza per le vie del centro 6/7 giugno Arezzo X edizione - facebook.com facebook