Apple cambia le regole | Pages e Keynote passano a Creator Studio

Apple ha aggiornato le sue offerte sul Mac App Store, eliminando le versioni separate di Pages, Keynote e Numbers. Questi programmi non sono più disponibili come download autonomo, ma sono ora accessibili esclusivamente tramite Apple Creator Studio integrato nel sistema. La modifica riguarda solo le versioni per Mac, lasciando invariata la disponibilità di queste applicazioni per altri dispositivi e piattaforme.

Apple ha modificato la disponibilità dei suoi software di produttività sul Mac App Store, eliminando le versioni tradizionali di Pages, Keynote e Numbers per sostituirle esclusivamente con quelle integrate nel sistema Apple Creator Studio. Questa manovra, avvenuta in modo poco appariscente, risolve una precedente ambiguità gestionale ma introduce nuovi elementi di frizione per gli utenti che non possiedono già i programmi installati. La transizione verso l’ecosistema Creator Studio. Fino a questo momento, chi utilizzava un computer Mac poteva trovarsi di fronte a una gestione duale dei software di scrittura, presentazione e calcolo. Quando...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Apple cambia le regole: Pages e Keynote passano a Creator Studio Apple Creator Studio: AI per presentazioni più costosa del previsto, test rivelano un consumo elevato di risorse.La nuova suite di intelligenza artificiale integrata nell'ecosistema Apple, Creator Studio, solleva dubbi sulla sua convenienza. Samsung galaxy s26 piani della fotocamera: apple cambia le regolele indiscrezioni sul galaxy s26 indicano una possibile reinvenzione della fotocamera con apertura variabile, una soluzione destinata a migliorare la...