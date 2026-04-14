Appalti Anac | l’effetto soglia spezza i lotti e riduce le gare

L'Autorità nazionale anticorruzione ha osservato un cambiamento nel mercato degli appalti di servizi e forniture a partire dal 2021. Secondo quanto riferito, si sono verificati fenomeni chiamati

In gergo tecnico si chiamano effetto soglia e addensamenti. Sono i termini con cui l'Anac descrive il nuovo trend del mercato degli appalti di servizi e forniture tra il 2021 e il 2024, fenomeni che poco sorridono alla concorrenza quando si tratta di mettere a gara soprattutto prestazioni di ingegneria, servizi giuridici, architettura e quelli legati ai rifiuti urbani. Nel dossier che Il Sole 24 Ore anticipa emerge una dinamica consolidata ma in rafforzamento: gli affidamenti diretti tendono a concentrarsi appena sotto il limite normativo, spingendo gli importi a ridosso della soglia per evitare le procedure competitive, con un effetto spezzatino sui lotti che consente di dribblare le gare.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Appalti, Anac: l’effetto soglia spezza i lotti e riduce le gare Lotti separati per i laboratori scolastici: l’ANAC conferma l’orientamento sul calcolo della soglia comunitaria. ParereCon comunicazione del 21 gennaio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso nota l’archiviazione dell’istanza di parere presentata in... Equo compenso e gare pubbliche, Anac richiama le stazioni appaltanti: servizi gratuiti non ammissibiliUna procedura di gara per l’affidamento di servizi tecnici finisce sotto l’attenzione dell’Autorità nazionale anticorruzione.