Antenna 5G apre il cantiere Sarà costruita in 50 giorni

A Pontedera è stato dato il via libera per la costruzione di un’antenna 5G, con l’inizio dei lavori previsto entro 50 giorni. Il cantiere aprirà a breve e la struttura sarà realizzata nel rispetto delle norme vigenti. La decisione segue le procedure autorizzative necessarie per l’installazione di questa tipologia di infrastruttura di telecomunicazioni. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo alle caratteristiche tecniche specifiche del progetto.

Pontedera, 14 aprile 2026 – Arrivato il via libera alla costruzione dell’antenna 5G da parte del Tar, ieri mattina – come auspicato vista la preparazione del cantiere già nella giornata di venerdì scorso – sono iniziati i lavori per costruire l’infrastruttura nel sito alternativo al Santuario della Madonna di Ripaia, in un terreno di via di Montalto. Erano i primi di novembre quando i residenti di Treggiaia bloccarono la betoniera che stava per colare il cemento nelle fondamenta realizzate davanti al Santuario. Da lì iniziò una lunga trattativa per spostare l’antenna alta quasi 40 metri altrove e operai a Treggiaia non si erano più rivisti. Incontri in Comune, un’assemblea pubblica in paese, il tavolo in Prefettura a Pisa portarono la società Inwit, incaricata e autorizzata per costruire l’infrastruttura, a cambiare location.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Antenna 5G, apre il cantiere. Sarà costruita in 50 giorni Antenna 5G, tutti i nodi. E il cantiere non partePONTEDERA Le recenti proteste dei vicini anche per la costruzione dell’antenna 5G sul colle di via di Montalto, i lavori che non partono, il ricorso... Antenna 5G, via libera al nuovo sito. Pareri ok, si può aprire il cantierePontedera, 14 febbraio 2026 – Con due settimane di anticipo rispetto al termine ultimo che l’azienda leader nella costruzione di torri 5G aveva... Argomenti più discussi: Antenna 5G, apre il cantiere. Sarà costruita in 50 giorni; Antenna 5G bocciata la società apre al dialogo per una nuova area; Antenna 5G, Rtv chiede di cambiare sede; Niente antenna 5G tra le colline Unesco del Prosecco: manca l'ok del vescovo per la costruzione vicino alla chiesa di Refrontolo. Foggia, sgomberate sette abitazioni in Vicolo Pane https://www.antennasud.com/foggia-sgomberata-palazzina-in-vicolo-pane/ - facebook.com facebook