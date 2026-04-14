Anche lui assunto al concorso dei vigili urbani si dimette da consigliere di Quartiere

Un altro membro delle circoscrizioni ha superato il concorso per la polizia municipale, ottenendo il secondo posto nella graduatoria finale, con 100 posti disponibili. Anche lui, come un ex consigliere del Quarto Quartiere, aveva partecipato al concorso e si è dimesso dalla carica di consigliere di Quartiere. Questa decisione segue l’assunzione nel corpo dei vigili urbani, dopo che un altro ex rappresentante delle circoscrizioni si era già insediato nel ruolo.

Dopo Antonio Giannetto ex consigliere del Quarto Quartiere un altro esponente delle circoscrizioni ha vinto il concorso in polizia municipale per cento posti arrivando addirittura secondo nella graduatoria definitiva. Si tratta di Carmelo Manuel Barbaro, consigliere al Quinto Quartiere, che si è.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Vince il concorso alla polizia municipale e si dimette da consigliere