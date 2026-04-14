America's Cup a Bagnoli controlli su amianto non ancora partiti | nuovo sforamento per smog
Nella giornata di lunedì 13 aprile, le centraline Arpac vicino al cantiere dell'America's Cup a Bagnoli hanno registrato valori di pm10 superiori ai limiti consentiti. Contestualmente, i controlli sull’amianto previsti per il cantiere non sono ancora stati avviati, nonostante le segnalazioni e le attese. La situazione solleva preoccupazioni sulla qualità dell’aria e sulla gestione delle verifiche ambientali in zona.
Sforato il limite di pm10 nelle centraline Arpac vicine al cantiere dell'America's Cup nella giornata di lunedì 13 aprile. Il sindaco Manfredi oggi a Roma per la cabina di regia.🔗 Leggi su Fanpage.it
America’s Cup, ai cantieri di Bagnoli ora partono anche i controlli per l’amianto nell’ariaL'Arpac farà i controlli anche per le fibre di amianto nell'aria nei pressi dei cantieri America's Cup di Bagnoli.
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