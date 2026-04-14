Amazon via alle assunzioni | mille posti in 3 anni

Ieri è stata annunciata l'apertura di una nuova fase per il mercato del lavoro nella zona dello Jesino e nelle Marche, con l'avvio di un piano di assunzioni che prevede la creazione di mille posti di lavoro nei prossimi tre anni. La notizia riguarda direttamente il settore delle assunzioni e coinvolge un'importante azienda del territorio, che ha comunicato ufficialmente l'inizio di questa iniziativa.

Aperta ufficialmente ieri una nuova e significativa fase per il mercato del lavoro dello Jesino e delle Marche. Amazon, in collaborazione con l’agenzia Adecco, ha infatti dato il via alle selezioni per il personale di magazzino destinato al nuovo hub della Coppetella che aprirà sabato. Il progetto ha un impatto occupazionale di grande rilievo, puntando alla creazione, confermano dal colosso dell’e-commerce di "mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’apertura" della struttura. Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, nelle prossime settimane verrà organizzato a Jesi un Recruiting Day a cura di Adecco. Questa...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amazon, via alle assunzioni: mille posti in 3 anni Mobilità e immissioni in ruolo docenti: posti suddivisi al 50% nella terza fase. Posto dispari nel 2026 va alle assunzioniNel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Paolo Pizzo della UIL Scuola RUA, è stata presentata... La promessa di Amazon: "A Jesi mille lavoratori a tempo indeterminato"Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha ricevuto la scorsa settimana in Municipio una delegazione di Amazon e conosciuto il City Manager dello... Argomenti più discussi: Centro logistico Amazon. Via alle assunzioni; Jesi, polo Amazon: via alla ricerca degli operatori di magazzino; Amazon a Jesi, cominciano le assunzioni. Mille i posti di lavoro; Amazon, via alle assunzioni: mille posti in 3 anni. Amazon Music Italy: #11. “LA TESTA GIRA” ( @freddepalma, @Anitta & @RealEmisKilla) [+3] *New Peak* Apple Music Italy: #26. “LA TESTA GIRA” ( @freddepalma, @Anitta & @RealEmisKilla) [+2] *New Peak* — This is her 4th highest peak on the co x.com il Barbanera 2026 almanacco e calendario in rete qui https://www.amazon.it/Almanacco.../dp/8879320777/... #ilbarbanera #almanaccobarbanera #barbanera #almanacco #calendario #oroscopo #lunario #orto #giardino #benessere #lunacrescente #lunaca facebook