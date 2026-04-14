Almanacco | Martedì 14 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 aprile è il 104° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 261 giorni ancora da trascorrere prima della fine. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano alcuni compleanni e si può leggere il proverbio del giorno. È un giorno che si inserisce nel ritmo quotidiano della vita, segnato da ricorrenze e tradizioni legate al passato e al presente.

Martedì 14 aprile è il 104° giorno del calendario gregoriano. Mancano 261 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa LiduinaProverbio di AprileAprile e Maggio son la chiave di tutto l'annoAccadde oggi1912 – Oceano Atlantico: il transatlantico RMS Titanic in viaggio inaugurale urta un.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Almanacco | Martedì 7 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Argomenti più discussi: Martedì 14 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Martedì 14 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT MARTEDI’ 14 APRILE 2026. 119 ANNI FA LA PRIMA EDIZIONE DELLA MILANO SANREMO; Nuovo Almanacco BiodiverSO. Gusti, storie e racconti dell’orto ritrovato — Italiano. Il giorno dell’Almanacco. Oggi, a partire dalle 16:00, a Bari, presentiamo il Nuovo Almanacco BiodiverSO (edizione 2026). Rispetto al precedente, il formato è più grande, ha più pagine (420) e oltre 500 foto. #BiodiverSO #almanacco #settimanabiodiversitàpu - facebook.com facebook