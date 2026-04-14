Almanacco del 14-04-2026

Oggi è martedì 31 marzo 2026. In questo giorno si sono verificati vari eventi, tra cui una serie di processi giudiziari e decisioni amministrative. Le autorità hanno emesso nuove ordinanze e sono stati registrati interventi di polizia in diverse zone della città. Inoltre, sono stati pubblicati aggiornamenti su questioni legali e normative che riguardano vari settori. La giornata si svolge senza particolari incidenti di rilievo.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Beniamino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il simbolo della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica di Cana neanche un.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Almanacco del 14-04-2026 Almanacco del 04-04-2026almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... L'Almanacco del 14 aprile 2026 LabTv. . #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 13 Aprile - facebook.com facebook