All' Hard Rock Cafè arriva Firenzissima Dinner Sho & Club Room
Venerdì 17 aprile arriva per la prima volta all’Hard Rock Cafe Firenze FIRENZISSIMA, il format itinerante che realizza eventi che combinano assieme cibo, musica e divertimento in luoghi caratteristici e spettacolari della città per un altro modo di vivere Firenze.La serata inizierà alle ore 20.30.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
San Valentino da Hard Rock CafèIl 14 febbraio l'Hard Rock Cafe Roma in via Veneto si trasforma nel tempio dell'amore.
All'Hard Rock Cafè i Catch The Giant in concertoHard Rock Cafe Firenze chiude gli appuntamenti con la musica dal vivo con le atmosfere coinvolgente dei Catch The Giant che si esibiranno sul palco...