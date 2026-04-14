All' Hard Rock Cafè arriva Firenzissima Dinner Sho & Club Room

Da firenzetoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile arriva per la prima volta all’Hard Rock Cafe Firenze FIRENZISSIMA, il format itinerante che realizza eventi che combinano assieme cibo, musica e divertimento in luoghi caratteristici e spettacolari della città per un altro modo di vivere Firenze.La serata inizierà alle ore 20.30.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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