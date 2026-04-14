Allenamenti sospesi aspettando la Federazione | il giorno dopo della Ternana calcio

La squadra di calcio ha sospeso gli allenamenti in attesa di indicazioni dalla Federazione. Dopo il derby disputato domenica, i giocatori avrebbero dovuto tornare in campo questa mattina, 14 aprile, in preparazione della partita di sabato contro una squadra avversaria. La decisione di fermare le attività è arrivata in un momento di attesa, senza ulteriori comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti.