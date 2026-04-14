Allenamenti sospesi aspettando la Federazione | il giorno dopo della Ternana calcio

Da ternitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di calcio ha sospeso gli allenamenti in attesa di indicazioni dalla Federazione. Dopo il derby disputato domenica, i giocatori avrebbero dovuto tornare in campo questa mattina, 14 aprile, in preparazione della partita di sabato contro una squadra avversaria. La decisione di fermare le attività è arrivata in un momento di attesa, senza ulteriori comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti.

Ternana, il giorno dopo il grande shock. I rossoverdi avrebbero dovuto riprendere gli allenamenti nella mattinata di oggi, 14 aprile, dopo io derby di domenica e in vista della gara di sabato 18 aprile con il Bra. Ma l’attività sportiva è stata “sospesa” in attesa di vedere gli sviluppi societari.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Leggi anche: Calcio serie C. Ternana, allenamenti a porte chiuse. Da verificare Capuano e Martella

Tre giorni di allenamenti, test fisici e momenti di confronto con i tecnici della federazione. Penelope Di Concetto da Jesi a Formia al raduno della squadra nazionale under 12Una bellissima esperienza, un passo avanti concreto nella propria crescita, tecnica ma soprattutto di relazione.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.