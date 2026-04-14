Allenamenti sospesi aspettando la Federazione | il giorno dopo della Ternana calcio
La squadra di calcio ha sospeso gli allenamenti in attesa di indicazioni dalla Federazione. Dopo il derby disputato domenica, i giocatori avrebbero dovuto tornare in campo questa mattina, 14 aprile, in preparazione della partita di sabato contro una squadra avversaria. La decisione di fermare le attività è arrivata in un momento di attesa, senza ulteriori comunicazioni ufficiali da parte degli organi competenti.
Ternana, il giorno dopo il grande shock. I rossoverdi avrebbero dovuto riprendere gli allenamenti nella mattinata di oggi, 14 aprile, dopo io derby di domenica e in vista della gara di sabato 18 aprile con il Bra. Ma l’attività sportiva è stata “sospesa” in attesa di vedere gli sviluppi societari.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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Tre giorni di allenamenti, test fisici e momenti di confronto con i tecnici della federazione. Penelope Di Concetto da Jesi a Formia al raduno della squadra nazionale under 12Una bellissima esperienza, un passo avanti concreto nella propria crescita, tecnica ma soprattutto di relazione.
Easter STOP! I Braves si prendono una piccola pausa per ricaricare le energie… ma solo per qualche giorno! Allenamenti sospesi da venerdì 3 a martedì 7 aprile (compresi) Ci rivediamo presto in campo… più carichi che mai! FORZA BRAVES - facebook.com facebook