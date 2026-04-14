Allegri tra Milan e nazionale | perché Max non chiude all’Italia

Max Allegri è attualmente allenatore del Milan, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Se il club si qualifica, il contratto si estende automaticamente di un anno. Nonostante alcune voci di mercato, Allegri non ha mai escluso un ritorno in nazionale, anche se non ha ancora dato indicazioni definitive. La sua permanenza al Milan rimane stabile, senza annunci ufficiali di addii o cambi di ruolo.

Max Allegri ha un contratto che lo lega al Milan fino al 30 giugno 2027 e in caso di qualificazione si prolungherà di altri dodici mesi. Un impegno a medio-lungo termine, insomma che teoricamente lo dovrebbe rendere non eleggibile per la panchina della nazionale che a giugno scoprirà il nome del prossimo ct, quello della ripartenza dopo lo choc della terza mancata qualificazione consecutiva al Mondiale. Eppure il nome di Allegri compare in pianta stabile nello scouting ristretto che circola tra i candidati alla guida della Figc. Che sia l’uomo di Giovanni Malagò, chiamato a scendere in campo dalla Lega Calcio Serie A, oppure semplicemente un...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Allegri tra Milan e nazionale: perché Max non chiude all’Italia Allegri in pole per il post-Gattuso in Nazionale? Il paradosso delle critiche e il muro del Milan, la verità attorno al binomio Max-ItaliaChi è Sergio Arribas, il talento scuola Real Madrid che la Roma segue in caso di partenza di Dybala. Leggi anche: Milan, acqua sul fuoco e strigliate: Max Allegri chiude il caso Leao e pensa al Toro