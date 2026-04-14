Allarme finti vescovi esorcisti

Negli ultimi tempi sono stati segnalati un numero crescente di casi di persone che si sottopongono a esorcismi eseguiti da soggetti che si spacciano per vescovi o esorcisti senza averne diritto. Le autorità religiose hanno riferito di aver ricevuto molte testimonianze di pratiche di questo tipo, anche se non è possibile stabilire con precisione quanti siano effettivamente. La preoccupazione riguarda soprattutto il rischio di interventi non qualificati che possono mettere in pericolo chi si rivolge a loro.

AGI - Allarme esorcismi fai-da-te, anche da parte di sedicenti vescovi. “I casi sono in aumento. Difficile dire il loro numero, ma sempre di più ci vengono raccontate storie del genere”. A parlare è il presidente dell’Osservatorio sul pluralismo religioso (Opr), Giuseppe Ferrari, nonché storico segretario del Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa (Gris) presieduto dall’esorcista padre François Dermine. Un fenomeno in espansione. Il centro nazionale del Gris è a Bologna, con sedi locali in ogni regione. Inoltre, il capoluogo dell’Emilia-Romagna è anche città di nascita dell’Osservatorio costituito nel 2015 assieme a Pino Lucà Trombetta, coordinatore del comitato scientifico dove siedono docenti di università da Milano a Palermo.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Allarme finti vescovi esorcisti Leggi anche: Allarme truffe: "Finti agenti in azione" Leggi anche: Allarme truffe, finti militari. Segnalati diversi episodi Allarme smishing a Belluno: l'Ulss avverte contro le truffe dei finti messaggi sanitari x.com Finti Finanzieri segnalano falsi sgomberi nelle aree colpite dal maltempo, a Lanciano. La Guardia di Finanza lancia l'allarme: non credete alle truffe telefoniche. Il Comune ai cittadini: Nessuno sgombero in atto, verificate sempre sull'albo pretori - facebook.com facebook