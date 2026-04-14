Alla scoperta del quartiere La Civitella | anche a Chieti c' è Primavera nei borghi dell' Archeoclub

Domenica 19 aprile si terrà l’evento Primavera nei Borghi nel quartiere La Civitella, a Chieti. La manifestazione prevede un percorso tra archeologia, fede e aspetti della vita quotidiana, coinvolgendo i residenti e i visitatori. L’iniziativa è organizzata dall’Archeoclub e si svolge nel contesto di un quartiere caratterizzato da elementi storici e culturali. La giornata mira a valorizzare le peculiarità locali attraverso diverse attività e incontri.