Alla scoperta del quartiere La Civitella | anche a Chieti c' è Primavera nei borghi dell' Archeoclub
Domenica 19 aprile si terrà l’evento Primavera nei Borghi nel quartiere La Civitella, a Chieti. La manifestazione prevede un percorso tra archeologia, fede e aspetti della vita quotidiana, coinvolgendo i residenti e i visitatori. L’iniziativa è organizzata dall’Archeoclub e si svolge nel contesto di un quartiere caratterizzato da elementi storici e culturali. La giornata mira a valorizzare le peculiarità locali attraverso diverse attività e incontri.
Un viaggio tra archeologia, fede e vita quotidiana: questi gli elementi fondamentali di Primavera nei Borghi, in programma domenica 19 aprile. Spiega Giuseppe La Spada, presidente Archeoclub d'Italia sede di Chieti: "Andremo alla riscoperta del quartiere più antico di Chieti: un luogo dove la.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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