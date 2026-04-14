La tensione tra Alex Cooper e Alix Earle è esplosa definitivamente lo scorso 13 aprile, quando la conduttrice di Call Her Daddy ha affrontato pubblicamente la giovane creator tramite un video su TikTok. L’invito al confronto diretto arriva dopo che Earle, ex collaboratrice della rete Unwell, aveva condiviso contenuti il 9 aprile che descrivevano Cooper come una figura che insegue i drammi altrui e che preme affinché le celebrità espongano i propri traumi. L’escalation digitale tra accuse velate e sfide alla trasparenza. Il punto di rottura comunicativo si è manifestato con una sfida lanciata da Alex Cooper, la quale ha esortato la venticinquenne Alix Earle a smettere di utilizzare post passivo-aggressivi per distogliere l’attenzione dai propri contenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alex Cooper sfida Alix Earle: esplode lo scontro sui social

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Guerra totale Corona-Mediaset: dopo i social, lo scontro esplode a MilanoLa battaglia legale tra Fabrizio Corona e Mediaset si apre a un nuovo capitolo, segnando un’escalation che va ben oltre il mondo digitale.