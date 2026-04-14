Aldo Nove racconta il suo rapporto con la scrittura e la poesia, affermando di non sapere scrivere in prosa e di fingere. Nonostante questo, dal 1996 pubblica opere che riflettono il suo stile personale. In un’intervista, ha paragonato la letteratura al pancreas, sottolineando un legame naturale e istintivo con la scrittura. La sua vita e le sue parole sono nate nell’edicola di suo padre, luogo che definisce come il punto di partenza del suo percorso letterario.

"Io non so scrivere in prosa, faccio finta". Eppure gli riesce piuttosto bene ad Aldo Nove. Fin dal 1996. I ruggenti anni di Woobinda e dei Cannibali. Si è cresciuti insieme. Anche se ultimamente lo scrittore da Viggiù (nel Varesotto) molto si dedica alla poesia. Si veda “Inabissarsi“, ultimo lavoro pubblicato da Il Saggiatore. Ottima l’accoglienza. In pratica un miracolo, considerando che ci si muove in territori di ultranicchia. Aldo, da dove cominciamo? "Dal Giorno. Sai che ci avevo scritto sopra un breve racconto? Inizialmente volevo inserirlo ne “La più grande balena morta della Lombardia“. Nasceva dalla pubblicità del quotidiano a colori, con l’omino arruffato in pigiama che apre la finestra e c’è il Giorno arcobaleno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aldo Nove e il rifugio della poesia: "La letteratura? È come il pancreas. Tutto cominciò nell’edicola di papà"

Giornata Mondiale della Poesia: il 21 marzo in programma nelle città italiane tanti eventi per avvicinare studenti e cittadini alla letteraturaIl 21 marzo l'Italia festeggia la Giornata mondiale della poesia con eventi diffusi tra scuole e musei, promuovendo la ricchezza culturale nazionale...

L’ingegnere della sicurezza di Anthropic: “Il mondo è in pericolo”. E lascia tutto per la poesiaNon sto a farla tanto lunga come la stanno facendo tanti che amano gli psicodrammi tecnologici, però ne scrivo lo stesso perché lo trovo comico.

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Un post di Aldo Nove mi ha fatto riflettere su una cosa - forse non solo apparentemente - banale. Quando sento la parola 'schianto', l'associo istintivamente ad una donna incontrata tempo fa. Il giorno che comincerò ad associarla a quel che ci aspetta, credo ch facebook