Alcol e giovani cresce l’allarme | 1 paziente su 10 è under30 Fino a 5 cocktail per gli adolescenti

Ogni anno si celebra l’‘Alcohol Prevention Day’, un evento promosso dall’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore di Sanità e dal Centro dell’Oms per la ricerca sulla salute. I dati più recenti indicano che circa il 10% dei pazienti ricoverati per problemi legati all’alcol ha meno di 30 anni, e alcuni adolescenti consumano fino a cinque cocktail in una sola occasione. La giornata mira a sensibilizzare su un fenomeno che coinvolge in modo crescente i giovani.

Si chiama ‘Alcohol prevention day’ la ricorrenza annuale realizzata dall’Osservatorio nazionale alcol dell'Istituto superiore di Sanità e dal Centro dell’Oms per la ricerca e la promozione della salute su alcol e problematiche alcol-correlate, in stretta collaborazione con la Società italiana di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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