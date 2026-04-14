Alcaraz | Sinner assente a Barcellona? Non sentirò la sua mancanza

Alcaraz ha commentato la possibile assenza di Sinner a Barcellona, affermando di non sentire la sua mancanza. Ha inoltre precisato di avere un buon rapporto con il collega, anche se non si frequentano spesso al di fuori del circuito. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, senza ulteriori dettagli su eventuali motivi o implicazioni legate alla loro relazione professionale o personale.