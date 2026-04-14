Alcaraz | Sinner assente a Barcellona? Non sentirò la sua mancanza
Alcaraz ha commentato la possibile assenza di Sinner a Barcellona, affermando di non sentire la sua mancanza. Ha inoltre precisato di avere un buon rapporto con il collega, anche se non si frequentano spesso al di fuori del circuito. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista, senza ulteriori dettagli su eventuali motivi o implicazioni legate alla loro relazione professionale o personale.
(Adnkronos) – "Ho un ottimo rapporto con Jannik, magari non al punto da uscire a pranzo o a cena ma fuori dal campo molto buono. Sia lui che il suo team sono persone splendide. Penso che il nostro modo di essere fuori dal campo non cambierà, lo dimostra il rispetto reciproco che abbiamo". Carlos Alcaraz,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Alcaraz punta il sorpasso su Sinner: “Voglio vincere Barcellona e tornare numero 1”(Adnkronos) – Carlos Alcaraz punta il sorpasso su Sinner al primo posto del ranking Atp.
Alcaraz a Barcellona per riprendersi il numero 1: "Sinner un esempio, ma qui non mi mancherà..."Montecarlo-Barcellona in mattinata e subito un impegno di sponsor insieme a Lorenzo Musetti.
Sinner-Alcaraz, una rivalità che è già nella storia #Sinner #Alcaraz #Tennis x.com
SINNER TORNA RE DEL MONDO Ha vinto anche Montecarlo e non si ferma più. Jannik Sinner ha superato ieri in due set (7-6 6-3) l’eterno rivale Carlos Alcaraz, riuscendo quindi nella doppia impresa di conquistare il primo Masters 1000 su terra e - al conte - facebook.com facebook