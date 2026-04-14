Carlos Alcaraz ha dichiarato di non rimpiangere la sconfitta contro Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, che gli ha fatto perdere il primo posto nel ranking ATP. Il tennista spagnolo tornerà subito in campo, mentre la lotta tra i due per la posizione di vertice si presenta molto interessante. La sfida tra i due atleti si sta facendo sempre più accesa, con Sinner che ha preso il comando della classifica.

Carlos Alcaraz tornerà subito in campo dopo aver perso la finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Jannik Sinner e aver così subito il sorpasso in testa al ranking ATP, vedendosi strappare lo status di numero 1 del mondo proprio dal fuoriclasse altoatesino. Il campione in carica di Roland Garros e US Open sarà impegnato nel torneo ATP 500 di Barcellona che va in scena questa settimana sulla terra rossa catalana, con un chiaro obiettivo: alzare al cielo il trofeo e tornare prontamente numero 1 del mondo, il successo in questo evento è l’unico modo per riprendersi immediatamente lo scettro. L’attuale numero 2 del mondo ha fatto un punto...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alcaraz sincero: “Sinner non mi mancherà a Barcellona. Lotta interessante per il ranking, ma…”

Alcaraz a Barcellona per riprendersi il numero 1: "Sinner un esempio, ma qui non mi mancherà..."Montecarlo-Barcellona in mattinata e subito un impegno di sponsor insieme a Lorenzo Musetti.

Alcaraz sincero su Sinner: “Mi ha sorpreso vederlo a Monte Carlo. È il momento di sporcarsi i calzini”“La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie.

Con un Sincero a questo livello, quanto manca ad Alcaraz un vero coach x.com

Boris Becker esprime il suo parere sincero su Carlos Alcaraz e il suo impatto nel tennis. - facebook.com facebook