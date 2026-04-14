Alcaraz | Io e Sinner non andiamo a cena insieme ma quando si è tuffato

Carlos Alcaraz ha commentato la rivalità con Jannik Sinner, precisando che non si sono mai frequentati per una cena. Ha inoltre parlato di una recente sconfitta a Monte Carlo, evidenziando che ha messo in luce alcuni aspetti su cui lavorare prima dell’inizio della stagione sulla terra battuta. La discussione si è concentrata sui confronti tra i due tennisti, senza riferimenti a incontri specifici o dettagli personali.

Carlos Alcaraz torna a parlare della rivalità con Jannik Sinner. Il numero 2 del mondo ha sottolineato come la recente sconfitta a Monte Carlo abbia evidenziato gli aspetti su cui migliorare in vista della stagione sulla terra rossa. Tra i due c’è rispetto reciproco: non un rapporto stretto fuori dal campo, ma una competizione che spinge Alcaraz a crescere e puntare al ritorno al numero 1 del ranking.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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