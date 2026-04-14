Al via il progetto Onda per coinvolgere e supportare gli adolescenti
Giovedì parte il “Progetto Onda - Opportunità Nuove Dimensioni Ascolto”, un'iniziativa rivolta agli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni residenti nei comuni di Arcola e Vezzano. L'obiettivo è coinvolgere i giovani e offrire loro uno spazio di ascolto e supporto. L'iniziativa è stata ideata e realizzata in collaborazione con i ragazzi stessi, che saranno protagonisti di diverse attività pensate appositamente per loro.
Prende il via giovedì il “ Progetto Onda - Opportunità Nuove Dimensioni Ascolto ”, iniziativa dedicata e realizzata insieme alle ragazze e ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, residenti nei comuni di Arcola e Vezzano. "Obiettivo principale – spiegano i promotori – è prevenire il disagio e l’isolamento giovanile, all’interno di un ambiente sicuro e stimolante per lo sviluppo personale e sociale dei ragazzi, promuovendo al contempo la costruzione di una comunità educante ". A partire da giovedì 16 aprile, le attività si svolgeranno ogni settimana, dalle 15.30 alle 17.30, nella Sala polivalente del comune di Arcola. Il progetto prevede diverse fasi e attività che coinvolgono direttamente i giovani.🔗 Leggi su Lanazione.it
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