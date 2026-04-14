Al via il progetto Onda per coinvolgere e supportare gli adolescenti

Giovedì parte il “Progetto Onda - Opportunità Nuove Dimensioni Ascolto”, un'iniziativa rivolta agli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni residenti nei comuni di Arcola e Vezzano. L'obiettivo è coinvolgere i giovani e offrire loro uno spazio di ascolto e supporto. L'iniziativa è stata ideata e realizzata in collaborazione con i ragazzi stessi, che saranno protagonisti di diverse attività pensate appositamente per loro.