Al Faraggiana Lo Schiaccianoci | la fiaba oltre la tradizione nella nuova produzione di Novara Junior Ensemble

Da novaratoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del Natale e il fascino del repertorio classico tornano a calcare il palcoscenico novarese, ma con una prospettiva differente. Venerdì 17 aprile, alle ore 21, il Teatro Faraggiana ospita una nuova produzione de "Lo Schiaccianoci", firmata dal regista e coreografo Oliviero Bifulco. Sul.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Novara, al Teatro Faraggiana la "Sinfonia Fantastica" di Lucilla GiagnoniProsegue la stagione "Chiodi Storti" del Faraggiana di Novara con l'anteprima nazionale del nuovo spettacolo di Lucilla Giagnoni.

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