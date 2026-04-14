AI e motori di ricerca | cosa cambia per la visibilità delle imprese?

Negli ultimi tempi, la ricerca online sta subendo un'evoluzione significativa con l'aumento dell'uso di risposte generate dall'intelligenza artificiale. Sempre più spesso, gli utenti trovano le informazioni direttamente attraverso risposte sintetiche fornite da strumenti come le AI Overview di Google, che riducono la visualizzazione delle classiche liste di risultati. Questa trasformazione influisce sulla visibilità delle imprese presenti sui motori di ricerca.

La ricerca online sta cambiando rapidamente: oggi gli utenti ricevono sempre più spesso risposte generate dall’intelligenza artificiale, come le AI Overview di Google, riducendo il ruolo delle tradizionali liste di risultati. Questo rende fondamentale per le aziende adattarsi per restare visibili e competitive, comprendendo a fondo l’ AI Overview cos’è e quale impatto ha sulla presenza digitale. Non basta più fare SEO nel senso classico: è necessario capire come i modelli di AI influenzano traffico e comunicazione, adottando strategie orientate anche ai motori generativi (GEO). In questo contesto, realtà come Eskimoz supportano le aziende con un approccio evoluto e strumenti avanzati.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Fattori di posizionamento per le schede Google: novità, ranking e AI search ner report di Whitespark

I processi di traduzione manuale continuano a frenare le imprese nonostante l'aumento della spesa in AI, cosa è emerso da una ricerca di DeepL- COLONIA, Germania, 10 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il Report 2026 sull'AI linguistica "Borderless Business: Transforming Translation in the Age of...

Ai chatbot consigli medici affidabilità bassa: studio oxford confronta prestazioni con i motori di ricercaquesta analisi, condotta dall’istituto di ricerca sull’Internet dell’Università di oxford insieme al dipartimento nuffield di assistenza primaria,...