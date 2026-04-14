Agricoltura di montagna in arrivo 14 milioni di euro | chi può richiedere i contributi e come funzionano
Un nuovo finanziamento di 14,4 milioni di euro è stato messo a disposizione per l’agricoltura di montagna in Piemonte. La giunta regionale ha lanciato un bando inserito nel piano di sviluppo rurale 2023-2027, rivolto alle aziende agricole che lavorano nelle aree più svantaggiate del territorio. Il contributo mira a sostenere le attività agricole in zone di montagna considerate particolarmente problematiche.
Arrivano 14,4 milioni di euro per l'agricoltura di montagna in Piemonte. La giunta regionale ha infatti attivato un bando, inserito nel piano di sviluppo rurale 2023-2027, che punta a sostenere le aziende agricole che operano nelle zone più difficili del territorio. L'obiettivo dell'intervento è.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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