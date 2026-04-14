Aggressione shock in centro giovane commessa colpita al volto | è caccia all’uomo

Un episodio di violenza si è verificato ieri nel centro della città, quando una giovane commessa è stata colpita al volto da un uomo sconosciuto. L’aggressore si è allontanato subito dopo aver commesso il gesto, lasciando la scena senza fornire spiegazioni. La donna è stata soccorsa dai passanti e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare e fermare l’autore dell’aggressione.

Un episodio tanto violento quanto inspiegabile ha scosso ieri pomeriggio (13 aprile) la tranquillità cittadina. Intorno alle 17:15, lungo via San Francesco d’Assisi a Maddaloni, una giovane commessa è stata aggredita mentre camminava da sola.Secondo una prima ricostruzione, un uomo si è.🔗 Leggi su Casertanews.it Aggredita e colpita al volto in pieno centro, reagisce e mette in fuga il rapinatoreErano le 22 di ieri sera, giovedì 5 febbraio, quando una donna che rientrava a casa dopo il lavoro stava attraversando via Rauscedo, nel cuore di... Aggressione a Picanello: accoltella la moglie e fugge, è caccia all’uomoABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza in strada: donna gravemente ferita È ancora in corso la ricerca di un uomo di 55 anni, pregiudicato, ritenuto... Cronaca. Aggressione shock in Questura a Rimini: tenta di strangolare un agente dopo un controllo stradale - facebook.com facebook