Affari Tuoi Herbert Ballerina travolto dalla telecamera | figuraccia in studio

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 13 aprile, la concorrente sarda Sara ha affrontato una partita caratterizzata da diversi imprevisti, tra cui cambi di pacco e numerosi momenti di sfortuna. Durante la trasmissione, l’attore Herbert Ballerina si è trovato coinvolto in un episodio imprevisto a causa di una telecamera, che ha portato a una figuraccia in studio. Sara era accompagnata dal fidanzato Emanuele, che si sposerà il 19 settembre.

Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 13 aprile, la concorrente sarda Sara, accompagnata dal fidanzato Emanuele (in procinto di sposarsi il 19 settembre), ha vissuto una partita ricca di imprevisti, cambi di pacco e molta sfortuna. Ha iniziato con il pacco 18, accettato due cambi e sfiorato un terzo, finendo per giocare la “regione fortunata”. Dopo aver sbagliato l’Emilia-Romagna, ha indovinato la Sicilia, vincendo 50.000 euro come regalo di nozze tra sorrisi e commozione.L’incidente di Herbert Ballerina è stato il momento più divertente e inatteso della serata. Mentre stava preparando un effetto scenico (un lancio di fogli a mo’ di “riso” per celebrare il prossimo matrimonio della coppia), Herbert era accovacciato dietro un pacchista in attesa del segnale di Stefano De Martino.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalla telecamera: figuraccia in studio Affari Tuoi, la figuraccia di Herbert Ballerina con Martina: "Un palo clamoroso"Domenica 1° febbraio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Leggi anche: Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalle critiche: "Inutili" La Sardegna sbanca "Affari Tuoi": Sara ed Emanuele, futuri sposi, si portano a casa 50.000 euro - facebook.com facebook