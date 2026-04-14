Addio a Gino Novello sopravvissuto ai bombardamenti alleati della Seconda Guerra Mondiale

È deceduto all’età di 89 anni Gino Novello, uno dei pochi sopravvissuti all’ultimo bombardamento alleato che colpì Casarsa durante la Seconda Guerra Mondiale. La sua vicenda personale si collega a uno degli episodi più drammatici di quel periodo storico, quando la città fu coinvolta in un attacco aereo. La notizia della sua morte è stata comunicata dalle persone vicine alla famiglia.

Si è spento a 89 anni Gino Novello, uno dei sopravvissuti dell’ultimo bombardamento a Casarsa durante la Seconda Guerra Mondiale. È morto a seguito di una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi della sua vita. Una grave perdita per la comunità di Casarsa e di Cordenons che hanno visto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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