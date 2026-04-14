Dopo anni di rinnovi automatici e poca discussione, l’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo del memorandum di cooperazione militare e difesa con Israele. La decisione arriva in un momento in cui si torna a parlare apertamente di questa alleanza, interrompendo un percorso che sembrava proseguire senza molte novità, anche grazie a consensi politici di lunga durata. La sospensione apre un nuovo capitolo nel rapporto tra i due paesi.

Roma, 14 mar – Per anni il memorandum di cooperazione militare e della difesa tra Italia e Israele è andato avanti quasi per inerzia, protetto da automatismi diplomatici e da una subordinazione politica che a Roma veniva scambiata per prudenza. La decisione annunciata oggi da Giorgia Meloni — la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo — non equivale a una rottura strategica con Tel Aviv, né a una conversione improvvisa della politica estera italiana. Sarebbe sbagliato e fuorviante raccontarla così. Però sarebbe altrettanto sbagliato minimizzarla. Per la prima volta, infatti, il governo italiano interrompe la continuità passiva di un’intesa che fino a ieri sembrava destinata a proseguire senza vero dibattito politico.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Accordo di difesa con Israele, l’Italia ferma il rinnovo: finalmente si torna a ragionare

Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ".

Israele, Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv”L’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv.