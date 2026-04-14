Secondo la classifica degli Annual Global Tastemakers Awards 2026, anche la Vucciria di Palermo si aggiunge a celebri mercati come quelli di Londra e Bangkok. A Palermo, nel quartiere della Loggia, c’è un momento della giornata in cui il quartiere si risveglia lentamente, creando un’atmosfera che richiama quella di altri mercati tradizionali. La scena dei mercati internazionali si arricchisce così di un nuovo punto di riferimento.

C ’è un momento della giornata a Palermo, in cui il quartiere della Loggia si sveglia con una lentezza quasi teatrale. Le serrande si alzano, il profumo del pesce fresco comincia a mescolarsi con quello del pane appena sfornato, e le vanniate dei venditori riempiono i vicoli come se stessero recitando un copione tramandato da secoli. È l’alba della Vucciria, il mercato più antico della città, che ogni mattina si rimette in moto esattamente come ha sempre fatto, con rumore, colore e un’energia che è difficile trovare altrove. Ora, quella stessa energia è stata riconosciuta anche a livello internazionale. «Palermo in my heart», Dua Lipa saluta...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Accanto al Borough Market di Londra e al Chatuchak Market di Bangkok, anche la Vucciria di Palermo. La classifica degli Annual Global Tastemakers Awards 2026

I migliori mercati dove mangiare in Europa: dalla Boqueria di Barcellona al Borough Market di LondraI mercati sono un luogo di incontro che da secoli accompagna i cittadini e i turisti in percorsi gastronomici autentici e personalizzati.

Cos’è il Borough Market, il cuore gastronomico di Londra dove Kate ha fatto il cappuccinoIl cappuccino preparato dalla principessa Catherine a Borough Market ha fatto rapidamente il giro dei social.