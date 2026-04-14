Abodi | Gravina? Quando qualcosa non funziona si incolpa la politica

L’ex dirigente sportivo ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sottolineando che spesso, quando ci sono problemi, si tende a incolpare la politica. Ha aggiunto che, secondo lui, in Italia l’interesse per la Nazionale riguarda principalmente i tifosi, mentre le istituzioni politiche utilizzano la questione per rivendicazioni personali in momenti difficili. Le sue parole sono state rivolte a criticare questa dinamica.

Le parole dell’ex imperatore della Figc: “ In Italia della Nazionale frega solo ai tifosi. Agli altri, compresa la politica, serve solo per rivendicare, quando le cose vanno male, forme di posizionamento personali”, non devono essere proprio andate giù ad Andrea Abodi, ministro dello Sport. Ecco la sua risposta a margine del Luiss Sport Forum a Roma. La risposta di Abodi a Gravina. “Il 98,7% dei voti ottenuti da Gravina alle ultime elezioni dimostra che non è la quantità del consenso a determinare gli esiti, ma la qualità della collaborazione tra le varie componenti. Questo percorso (il commissariamenti, ndr), così come quello elettorale, è uno strumento per raggiungere gli obiettivi, cioè una riforma capace di riportare competitività.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Abodi: “Gravina? Quando qualcosa non funziona si incolpa la politica” La politica in pressing sul calcio, Abodi vuole le dimissioni di GravinaLa politica entra in scivolata sul mondo del calcio dopo la sconfitta dell’Italia ai rigori contro la Bosnia e la mancata qualificazione al mondiale... Leggi anche: I sassolini di Gravina: «Alla politica non interessa nulla della Nazionale. Abodi? Ognuno si qualifica per quello che è e per quello che sente» Presidente FIGC Le parole di Abodi - facebook.com facebook #Abodi: “Parole di #Gravina Quando le cose non funzionano è sempre colpa della politica! Elezioni #FIGC Siamo in un sistema e se gli interessi individuali non trovano sintonia in quelli complessivi l'esperienza dolorosa contro la Bosnia rischia di non avere x.com