A Volterra la mostra ' Graffi profondi' | esposti i graffiti di Oreste Nannetti
A Volterra è aperta al pubblico la mostra intitolata 'Graffi profondi', che include alcune sezioni originali del famoso graffito creato da Oreste Fernando Nannetti durante il suo ricovero in una struttura psichiatrica locale. La rassegna, denominata 'Graffi profondi. Il graffito di Nannetti Oreste Fernando (NOF4)', presenta pezzi che si collegano direttamente all'opera dell'artista. La collezione fa parte del patrimonio attualmente conservato.
Sono esposte al pubblico, all’interno della mostra 'Graffi profondi. Il graffito di Nannetti Oreste Fernando (NOF4)', alcune parti originali del celebre graffito realizzato da Oreste Fernando Nannetti durante la sua permanenza nella struttura psichiatrica di Volterra, oggi parte del patrimonio.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Le foreste della Sassa Sabato 18 Aprile h. 10:00 a La Sassa Pranzo al sacco a carico dei partecipanti Iniziativa gratuita! Prenotazione obbligatoria Info & Booking: +39 0588 86099 oppure [email protected] - facebook.com facebook