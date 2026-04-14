A Termini tutto da rifare Che disastro il pavé inaugurato un anno fa

A poco più di un anno dall'inaugurazione, il nuovo pavé di piazza dei Cinquecento presenta evidenti segni di deterioramento. La pavimentazione si sgretola, mentre gli alberi piantati durante i lavori appaiono secchi e trascurati. La riqualificazione della zona, che coinvolge anche piazza della Repubblica e i Giardini di Dogali, sembra già richiedere interventi di riparazione, suscitando preoccupazioni sulla qualità degli interventi effettuati.

Dagli alberi secchi alla pavimentazione sgretolata a poco più di un anno dal taglio del nastro. Non c'è pace per la riqualificazione di piazza dei Cinquecento, che si estende fino a piazza della Repubblica e ai Giardini di Dogali. Un'opera in parte ancora in corso e costata 49 milioni, tra fondi del Giubileo e del ministero dei Trasporti, che però non è nata sotto una buona stella. L'inaugurazione in pompa magna e al cardiopalma (il Giubileo era iniziato da un paio di settimane) ha visto il sindaco Roberto Gualtieri sottolineare che si è trattato dell'«intervento più ampio del Giubileo», con i suoi nove ettari, e l'assessore ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, aggiungere che «si tratta di un intervento di qualità architettonica, con scelta di materiali di pregio».🔗 Leggi su Iltempo.it

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