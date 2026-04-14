A Palazzo Strozzi la nuova installazione Superflex

A Palazzo Strozzi è stata inaugurata una nuova installazione realizzata dal collettivo danese SUPERFLEX, che ha scelto il cortile dell’edificio storico per presentare il proprio progetto. L’opera propone nuove modalità di immaginare il mondo, partendo dall’eredità rinascimentale e introducendo scenari di convivenza tra diverse specie. L’esposizione si inserisce all’interno di un percorso artistico che coinvolge la riflessione su temi ambientali e sociali.

Il collettivo danese SUPERFLEX immagina nuove forme di progettare il mondo nel Cortile di Palazzo Strozzi, dall'eredità del Rinascimento a nuovi scenari di convivenza tra specie.Dal 14 aprile al 2 agosto 2026 la Fondazione Palazzo Strozzi e la Fondazione Hillary Merkus Recordati presentano There.🔗 Leggi su Firenzetoday.it A Palazzo Strozzi in mostra l'installazione "There Are Other Fish In The Sea"La Fondazione Palazzo Strozzi e la Fondazione Hillary Merkus Recordati presentano There Are Other Fish In The Sea, una nuova installazione... Il cortile che diventa mare, a Firenze l’installazione visionaria di Superflex(Adnkronos) – Nel cuore di Firenze, tra le geometrie eleganti del Rinascimento, il Cortile di Palazzo Strozzi smette per un momento di essere solo...