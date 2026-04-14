A Bardolino torna Parole sull’acqua Kids

A Bardolino riprende la rassegna “Parole sull’acqua Kids”, dedicata ai bambini e alle famiglie. L’evento propone incontri con autori, letture animate, esposizioni di libri e attività che coinvolgono i più piccoli in un’atmosfera di scoperta e divertimento. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e si concentra sull’uso di colori, voci e immaginazione per rendere la lettura un momento di condivisione.

Libri, voci, colori e immaginazione: a Bardolino torna “Parole sull’acqua Kids”, la rassegna che trasforma la lettura in un’esperienza viva, condivisa e coinvolgente per bambini e famiglie. Dal 15 al 19 aprile, Villa Carrara Bottagisio diventa il cuore pulsante di un festival che, anno dopo anno.🔗 Leggi su Veronasera.it Giornata internazionale dell’acqua: il terrorismo informativo sull’Ai e l’acqua che sprechiamo davveroOttimizzare l'uso dell'AI può recuperare più risorsa di quella che essa stessa consuma, contrastando lo spreco idrico globale La prima metà è ormai... Pozzuoli, orgoglio per Andrea Ronga a The Voice Kids: le parole del sindaco ManzoniTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.