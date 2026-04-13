ZTL UDINE | in funzione le telecamere ai varchi

Da lunedì 13 aprile, le telecamere installate ai varchi della Zona a traffico limitato del centro storico di Udine sono diventate operative. La loro presenza è stata annunciata ufficialmente e sono state attivate per monitorare l'accesso alla zona. Questi dispositivi sono stati collocati per controllare il rispetto delle restrizioni di circolazione previste nel centro cittadino.

Da lunedì 13 aprile, sono entrate ufficialmente in funzione le telecamere installate presso i varchi della Zona a traffico limitato del centro storico. Si apre così una nuova fase nel percorso di regolamentazione degli accessi nelle aree più centrali della città. Il pre-esercizio di tre mesi Come previsto dall’amministrazione comunale, l’accensione delle telecamere sarà accompagnata da un periodo di pre-esercizio della durata di tre mesi, da aprile fino al 14 luglio. In questa fase transitoria, pur essendo attivo il sistema di rilevazione, in caso di ingresso senza autorizzazione non scatteranno ancora le sanzioni automatiche previste dal Codice della strada.🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - ZTL UDINE: in funzione le telecamere ai varchi Nuova Ztl del centro, ultime ore poi i varchi diventano attivi: le telecamere pronte a entrare in funzioneLe telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati: in questi giorni... Leggi anche: Termoli: ZTL e pedonalità con telecamere e varchi Argomenti più discussi: Ecco cosa pensano gli udinesi della mobilità cittadina; Ztl Udine, accese le telecamere: la guida completa ai nuovi varchi e come funziona il periodo di prova; Ztl a Udine, scatta l'ora X: lunedì si accendono le telecamere. Come funzionano i nuovi varchi; LE TORRI MEDIEVALI DI UDINE SI APRONO ALLA CITTÀ PER LA FIESTE DE PATRIE. Accese le telecamere per la Ztl a Udine: la Polizia locale ai varchi. Il video Leggi la notizia: https://www.friulioggi.it/udine/ztl-udine-telecamere-attive-varchi-multe-13-aprile-2026/ - facebook.com facebook Il nuovo studentato da 246 posti rafforza le politiche regionali su borse, alloggi e transizione scuola-lavoro. #Friuli #Udine #Cronaca #Cultura x.com