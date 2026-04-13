Ztl cambia tutto | telecamere attive e controlli già in funzione in centro

Da oggi, lunedì 13 aprile, la Zona a traffico limitato di Udine ha avviato una nuova fase con l’attivazione delle telecamere e l’avvio dei controlli elettronici. Le telecamere sono in funzione e monitorano gli accessi alla zona centrale attraverso un sistema di lettura targhe. Questa modifica riguarda l’intera area e il sistema di controllo è già operativo.

Le telecamere sono accese e i controlli sono già realtà. Da oggi, lunedì 13 aprile, la Zona a traffico limitato di Udine entra in una nuova fase, con gli accessi al centro monitorati elettronicamente attraverso il sistema di lettura targhe. Una novità attesa da tempo, ma accompagnata da un.🔗 Leggi su Udinetoday.it Nuova Ztl del centro, ultime ore poi i varchi diventano attivi: le telecamere pronte a entrare in funzioneLe telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati: in questi giorni... Ztl Stadio, telecamere attive. Divieti domenica dalle 13Scatta domenica l’attivazione di una Ztl intorno allo stadio di Pisa, in occasione della partita Pisa-Cagliari in programma alle 15.