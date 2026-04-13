Zinco | il minerale che cambia pelle energia e difese

Lo zinco è un minerale spesso associato a benefici per la pelle, il sistema immunitario e i livelli di energia. Viene frequentemente menzionato come elemento chiave in vari integratori e prodotti di bellezza. La sua presenza nei processi corporei è riconosciuta come fondamentale, e molte fonti ne sottolineano il ruolo in diverse funzioni vitali. In ambito nutrizionale, lo zinco rappresenta un elemento di interesse per la sua influenza sulle difese naturali dell’organismo.

Tra i minerali più citati quando si parla di energia, difese immunitarie e bellezza della pelle, lo zinco occupa un posto centrale. Non è una moda recente, ma una sostanza essenziale coinvolta in centinaia di reazioni biologiche. Il corpo umano non è in grado di produrlo né di immagazzinarlo in grandi quantità, per questo deve essere introdotto quotidianamente attraverso l’alimentazione o, quando necessario, con integratori mirati. Negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sul suo ruolo nella cura della pelle e nel supporto al sistema immunitario, ma la sua azione è molto più ampia. Interviene nella sintesi delle proteine, nella cicatrizzazione, nella regolazione ormonale e nel metabolismo cellulare.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Zinco: il minerale che cambia pelle, energia e difese Leggi anche: Retrofête ‘Esti’: il reggiseno in pelle che cambia le regole Leggi anche: Il look del giorno, con la giacca sahariana che cambia pelle Najvažniji mineral BRIŠE starake mrlje za 30 dana – žene 50+!