Zaia al Vinitaly | Europa si muova per Hormuz produttori in difficoltà per blocco Stretto – Il video

Al Vinitaly di Verona, il presidente della regione ha commentato la situazione legata allo Stretto di Hormuz, sottolineando che un’interruzione in quella zona non riguarda solo le rotte energetiche, ma coinvolge anche il trasporto di container, le forniture e le operazioni commerciali che richiedono mesi di pianificazione. Ha richiesto un intervento dell’Europa per affrontare le difficoltà dei produttori colpiti dal blocco.

(Agenzia Vista) Verona, 13 aprile 2026 "Quando si inceppa Hormuz non si blocca solo una rotta energetica decisiva per il Mondo: si fermano container, forniture, pagamenti e programmazioni commerciali costruite in mesi di lavoro. Il Veneto è una regione che esporta, che compete sui mercati internazionali. Qui a Veronafiere sto raccogliendo la preoccupazione concreta di chi vede spedizioni ferme, clienti in attesa e un danno economico che rischia di aggravarsi di ora in ora. Serve un’iniziativa internazionale immediata, forte e credibile, per ristabilire condizioni di sicurezza e piena libertà di navigazione. L’Europa non può assistere in silenzio mentre le sue imprese pagano il prezzo di una crisi che ogni giorno diventa più grave.🔗 Leggi su Open.online Comunicato Stampa: Vinitaly. Presidente Zaia: “Da Verona l'allarme dei produttori"“Da Vinitaly, parlando con diversi produttori e operatori, raccolgo un allarme molto serio: la crisi di Hormuz non è una vicenda lontana, ma un... Meloni chiama Macron: “L’Europa si muova all’Onu su Hormuz”. No a missioni militari, sì alla diplomaziaUn appello diretto a Emmanuel Macron e una linea chiara: evitare l’escalation militare nello Stretto di Hormuz puntando su una cornice delle Nazioni... Zaia al Vinitaly: Europa si muova per Hormuz, produttori in difficoltà per blocco Stretto