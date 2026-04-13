L'attesa per il reboot della famosa serie degli anni '90 coinvolge anche la possibilità di rivedere l'attore protagonista nei panni del personaggio principale. Recentemente, l'attore ha commentato pubblicamente sulla possibilità di un suo ritorno, senza confermare né smentire ufficialmente. La discussione sui social media e tra i fan si concentra sulla sua eventuale partecipazione, mentre i produttori non hanno ancora annunciato dettagli ufficiali.

Lo storico protagonista della serie originale anni '90 ha detto la sua su un suo possibile ritorno nel reboot creato da Ryan Coogler e che ha da poco trovato le sue nuove star principali Nonostante la sua vecchia amica Gillian Anderson abbia trascorso l'ultimo anno manifestando interesse per il reboot di X-Files di Ryan Coogler, David Duchovny invece si è stato un po' più taciturno. È ancora presto per i tentativi di Coogler di riportare in vita la serie di lunga data, per la quale è stato ordinato un episodio pilota con nuovi protagonisti. Tuttavia, Duchovny non sa nemmeno se Fox Mulder esista in questo universo! David Duchovny non sa se Fox Mulder esiste nel reboot di X-Files Questo è quanto è emerso da un'intervista rilasciata da Duchovny all'Hollywood Reporter, con quest'ultima testata che .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X-Files, c'è spazio per David Duchovny nella nuova serie reboot?

X-Files: David Duchovny rompe il silenzio sul ritorno di Fox Mulder nel reboot di Ryan CooglerIl tanto chiacchierato revival di X-Files targato Hulu sta finalmente abbandonando il limbo dello sviluppo per diventare realtà.

X-Files: il reboot della serie ha trovato il suo protagonista maschileIl progetto che riporterà sugli schermi le indagini dell'FBI sui casi sovrannaturali è stato creato e sviluppato da Ryan Coogler.