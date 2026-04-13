WWE dobbiamo parlare seriamente

Benvenuti a tutti, sono Dario Rondanini di Zonawrestling.net e oggi riprendiamo il nostro consueto appuntamento settimanale. Come sempre, vi terrò aggiornati sulle ultime novità e sui fatti più recenti legati al mondo del wrestling. Restate con noi per scoprire gli sviluppi più importanti e le notizie più fresche che riguardano questa disciplina.

Amici ed amiche di Zonawrestling.net, un saluto a tutti voi dal vostro Dario Rondanini, di nuovo qui per il nostro appuntamento settimanale. Oggi voglio affrontare il classico “elefante nella stanza”. Mi rendo conto che parlare anch’io di una questione di cui ormai stanno parlando praticamente tutti nel wrestling web potrebbe essere ridondante e vi chiedo scusa per questo, ma il problema è talmente grande che non posso ignorarlo. La questione è ovviamente quella relativa al coinvolgimento di Pat McAfee nella storyline tra Cody Rhodes e Randy Orton per WrestleMania 42. Poche volte nella mia vita ricordo situazioni come questa in cui un così grande numero di fan è stata concorde su un rifiuto così netto di un risvolto narrativo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE, dobbiamo parlare seriamente Leggi anche: WWE, dobbiamo parlare di Triple H Lavrov a Meloni: ‘chi ci vuole parlare seriamente ci chiami’MOSCA, 20 GEN – Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha risposto alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni e altri leader... We Need To SERIOUSLY Talk About Lamine Yamal...