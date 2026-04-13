WTA Stoccarda 2026 | debutti vincenti per Siegemund e Samsonova

Al torneo WTA 500 di Stoccarda 2026, il tabellone principale è iniziato con due incontri vincenti. La competizione, che si svolge su campi indoor in terra battuta, attira un pubblico appassionato. I primi match hanno visto protagoniste due giocatrici che hanno conquistato la vittoria nel loro debutto, aggiungendo entusiasmo alla giornata di apertura del torneo.

Sono due gli incontri con i quali parte il tabellone principale del WTA 500 di Stoccarda, uno dei tornei che più si lascia guardare e che gode di un signor fascino, se non altro per l’atmosfera della terra indoor. Si parte subito con chi questo torneo l’ha vinto nel 2017, ma con un brivido non da poco. Questo perché Laura Siegemund, opposta alla bulgara Viktoriya Tomova (entrata come lucky loser al posto della polacca Magdalena Frech), il match d’esordio rischia di perderlo: perde il primo set, poi rinviene con fatica (ma senza mai essere completamente spalle al muro) nel secondo prima di dominare il terzo e chiudere dopo 2 ore e 45 minuti. Punteggio finale: 4-6 7-6(4) 6-1 e appuntamento con Iga Swiatek guadagnato.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Stoccarda 2026: debutti vincenti per Siegemund e Samsonova WTA Miami 2026, Sabalenka e Rybakina avanzano al terzo turno. Stop per Noskova e SamsonovaProsegue il secondo turno del tabellone di singolare femminile dei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 in corso in Florida (Stati... WTA Doha 2026, debutto vincente per Mboko. Cocciaretto sfiderà Gauff. Fuori Samsonova e ShnaiderLa giornata inaugurale del torneo di Doha, primo WTA 1000 stagionale, propone dodici sfide di primo turno. Argomenti più discussi: Italia-Giappone, inizia il preliminare di Billie Jean King Cup 2026. Cocciaretto apre, Paolini segue; WTA 500 Stuttgart: Rybakina, Swiatek e Gauff atterrano sulla terra battuta; Andrey Rublev - Zizou Bergs 0:2; Paolini a Stoccarda: sorteggio insidioso e l’ombra di Rybakina. Il cammino dell’azzurra. Che dire... Stoccarda e Zurigo, ci avete lasciato senza parole! Sono state due serate indimenticabili all'insegna delle nostre radici. Portare il cabaret calabrese in giro per l'Europa è sempre un onore, ma farlo accompagnati dalla travolgente musica degli Et - facebook.com facebook #Bundesliga, #Stoccarda show con l'Amburgo. Werder ko a Colonia, #Friburgo corsaro x.com