WhatsApp | nuovi stati per i numeri non salvati ecco le novità

WhatsApp sta introducendo nuove funzionalità legate agli stati, che saranno visibili anche ai numeri non salvati in rubrica. Gli sviluppatori stanno lavorando a miglioramenti tecnici per rendere più semplice la gestione degli aggiornamenti di stato all’interno dell’app. Queste novità riguardano l’interfaccia e le modalità di visualizzazione delle storie temporanee inviate dagli utenti. I cambiamenti sono attualmente in fase di sviluppo e potrebbero essere implementati nelle prossime versioni dell’app.

Il team di sviluppatori di WhatsApp sta lavorando per affinare l’esperienza d’uso della celebre applicazione di messaggistica attraverso una serie di interventi tecnici mirati, con un particolare sulla gestione degli aggiornamenti di stato. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire agli utenti strumenti di personalizzazione sempre più ampi e un’interfaccia che risulti fluida e ricca di opzioni. Una delle novità più rilevanti riguarda proprio la sezione dedicata agli stati, su cui il gruppo di programmatori ha concentrato investimenti significativi negli ultimi mesi. Secondo quanto emerso dalle ultime analisi sulle versioni in fase di test, la versione 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WhatsApp: nuovi stati per i numeri non salvati, ecco le novità Whatsapp estende gli stati ai numeri non salvati senza compromettere la tua privacyWhatsApp sta per introdurre una novità che cambierà il modo in cui visualizziamo gli aggiornamenti di Stato: presto sarà possibile vedere gli stati... Su WhatsApp si potranno vedere gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati: cosa cambiaPresto gli aggiornamenti di Stato del profilo di Whatsapp saranno visibili anche a chi non è in rubrica, purché ci sia stata un'interazione tra i... The 10 secrets to AVOID WhatsApp from Banning Your phone number #whatsappban #shorts