Walter Tosto dall’officina del fabbro allo studio del nucleare

Nel centro di Chieti, l’azienda ha iniziato come officina di fabbro prima di evolversi in una realtà specializzata nel settore nucleare. Nel corso degli anni, ha ampliato le sue attività, affermandosi come un punto di riferimento a livello internazionale. La crescita ha comportato investimenti e innovazioni che hanno portato l’azienda a sviluppare nuove competenze e a consolidare la propria presenza nel mercato globale.

NEL CUORE di Chieti la Walter Tosto ha avuto il coraggio di crescere e cambiare pelle, diventando un punto di riferimento internazionale. Luca Tosto è entrato in azienda per farla crescere. Ci crede sin da subito e oggi la Walter Tosto, dal nome di suo padre, che ne è tutt’ora, a 86 anni, presidente, supera i 250 milioni di fatturato, ed è vista da tutto il mondo come una impresa innovativa che guarda al futuro. Oggi l’azienda lavora molto nel settore del nucleare. "Una peculiarità del nostro gruppo, grazie al know how acquisito, è la partecipazione in diversi progetti con enti di ricerca e università oltre che con stakeholder privati e multinazionali.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Walter Tosto, dall’officina del fabbro allo studio del nucleare L'ex concessionaria comprata dall'Asl per realizzare l'Officina trasfusionale del Piemonte OrientaleL'ex Autocusio di Borgomanero acquistato dall'Asl di Novara per 780mila euro, grazie ad una donazione. L’allenamento ‘tosto’ allunga la vita, l’effetto contro 8 malattie: lo studio(Adnkronos) – Camminare per lunghe distanze fa bene, aiuta il cuore e produce benefici per la pressione, la glicemia, il colesterolo.