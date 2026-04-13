Von der Leyen euforica per la sconfitta di Orbàn | L’Ungheria fa la storia come nel 1989 Ora aboliamo l’unanimità in politica estera – Il video

Dopo le recenti elezioni in Ungheria, il governo ha subito una modifica significativa, con il leader uscente che ha perso il potere. Le istituzioni europee hanno commentato l’evento e si sono pronunciate sulla possibilità di cambiare le modalità di decisione in materia di politica estera, proponendo di eliminare l’obbligo dell’unanimità. La notizia ha suscitato reazioni da parte di esponenti europei, che hanno collegato il risultato a un momento storico per il Paese.

Ora che Viktor Orbàn è stato “defenestrato” a furor di popolo dagli ungheresi, l’Unione europea non deve adagiarsi sugli allori, ma agire: riformando quella regola d’oro che prevede che le decisioni in politica estera vengano prese all’ unanimità dai 27, rendendole di fatto ostaggio di qualsiasi Paese – anche minuscolo – si metta di traverso. Lo ha detto oggi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. «Penso che dovremmo guardare alle lezioni apprese all’interno dell’Ue: ad esempio passare al voto a maggioranza qualificata in politica estera è un modo importante per evitare i blocchi sistematici che abbiamo visto in passato. Ora dobbiamo cogliere il momento per andare avanti davvero su questo argomento», ha detto von der Leyen in conferenza stampa.🔗 Leggi su Open.online Elezioni Ungheria, von der Leyen: Ue più forte, ora subito voto a maggioranza qualificata – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 aprile 2026 “Vorrei dire che oggi l’Europa è ungherese senza alcun dubbio. La guerra in Iran apre una crepa a Bruxelles: scontro Kallas-von der Leyen sulla politica estera UeMentre i raid statunitensi e israeliani aprono un nuovo fronte sull’Iran e la risposta iraniana investe basi Usa nel Golfo, a Bruxelles la crepa...