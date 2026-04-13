Von der Leyen ' entro il mese nuove regole su aiuti di Stato in energia'
Entro la fine del mese, verranno messe in consultazione le modalità di sospensione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore energetico. La Commissione europea prevede di attivare il Temporary Framework, che definisce il nuovo regime di concorrenza, entro questo periodo. La discussione coinvolgerà gli Stati membri, con l’obiettivo di aggiornare le regole per il sostegno finanziario alle imprese nel settore energetico.
"Questa settimana consulteremo gli Stati membri sulla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato " nel settore energetico, e "il Temporary Framework (la norma che rendere attuativa il nuovo regime della concorrenza, ndr) dovrebbe essere attivata entro questo mese". Lo ha annunciato in conferenza stampa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Lanazione.it
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