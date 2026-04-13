Von der Leyen ' entro il mese nuove regole su aiuti di Stato in energia'

Questa settimana sarà avviata una consultazione con gli Stati membri riguardo alla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato nel settore energetico. È previsto che il Temporary Framework, il regolamento che introduce il nuovo regime sulla concorrenza, venga attivato entro la fine del mese. Le decisioni fanno parte di un'azione coordinata volta a modificare le regole attuali per sostenere il settore energetico.

"Questa settimana consulteremo gli Stati membri sulla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato " nel settore energetico, e "il Temporary Framework (la norma che rende attuativa il nuovo regime della concorrenza, ndr) dovrebbe essere attivata entro questo mese". Lo ha annunciato in conferenza stampa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Lanazione.it Energia, l’UE accelera su rinnovabili e nucleare per evitare nuove crisi delle bollette. Von der Leyen: “Un errore interrompere Green Deal”Ogni crisi geopolitica che coinvolge i grandi produttori di energia rischia di trasformarsi in uno shock per le bollette europee.